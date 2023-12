Messina, ok al consuntivo. Salve le assunzioni dei concorsi - Tempostretto

18 sì (15 di maggioranza e 3 di Ora Sicilia), 8 no e 3 astenuti. Sì anche al piano di rientro del disavanzo e al bilancio consolidato. Basile: "Il bene della città prima di tutto"

MESSINA – Il Consiglio comunale, al termine di una sessione fiume durata tutta la mattinata, ha approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2022, il primo di tre documenti considerati cruciali per la città insieme al disavanzo derivante dal rendiconto stesso con il relativo piano di rientro e, infine, al bilancio consolidato 2022.

E lo sono soprattutto in vista di una scadenza, quella di giovedì prossimo entro cui il Comune dovrà mandare i documenti alla Cosfel del ministero dell’Interno per ottenere i nullaosta con cui, come ha spiegato il sindaco Federico Basile in aula, ratificare di fatto le assunzioni derivate dai concorsi dei mesi scorsi (sono 341 dipendenti) e avviare i successivi, compreso quello per 100 agenti di polizia municipale e la stabilizzazione dei 46 agenti di cui si parla ormai da tempo.

Approvate tutte e tre le delibere

Non è stata, però, una giornata semplice. Il rendiconto è stato approvato, dopo un lunghissimo dibattito, con i 15 voti della maggioranza politica e i 3 di Ora Sicilia, contro 8 voti negativi (2 Pd e 5 gruppo Lega, a cui si aggiunge Rosaria D’Arrigo dal gruppo misto, vicina al Carroccio). Si astengono i 3 consiglieri di Fratelli d’Italia, Cosimo Oteri di Forza Italia e Giovanbattista Caruso di De Domenico sindaco. Assente Maurizio Croce. Duro lo scontro tra i capigruppo Pippo Trischitta e Felice Calabrò, con il Pd a lasciare l’aula (restano in 22 rispetto agli iniziali 31) insieme ad altri consiglieri di entrambi i fronti, maggioranza e opposizione.

Basile: “Il bene della città prima della politica”

Poco dopo, approvata anche la seconda delibera, quella relativa al piano di rientro per il disavanzo. Il sindaco Basile ha ricordato ancora una volta che dei 53 milioni da “saldare” 39 sono già accantonati. E i 22 consiglieri in aula votano favorevolmente: 16 i sì, 4 i no e 2 gli astenuti. Una formalità, dopo l’approvazione del rendiconto, che dà comunque il via libera alla terza delibera, quella relativa al bilancio consolidato. Voto favorevole anche per la terza delibera, con 20 sì su 21 rimasti in aula. Dopo di che ha parlato nuovamente il sindaco Basile: “Ringrazio tutti e lo farò anche pubblicamente. Grazie per il lavoro svolto, al di là delle composizioni politiche il bene della città va ben oltre le personali posizioni politiche”.