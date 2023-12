Bilancio consuntivo, Basile s'appella al Consiglio per avere sotto l'albero vecchi e nuovi concorsi - Tempostretto

Una seduta straordinaria con la richiesta alla rinuncia ai termini per l'esame. Una corsa contro il tempo per ottenere il via libera della Cosfel

MESSINA – Seduta straordinaria stamattina per il Consiglio comunale. L’ordine del giorno? Il “Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022” e il “Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2022 – approvazione piano di rientro, con l’integrazione del “Bilancio consolidato 2022”. Per il secondo anno, il sindaco di Messina Federico Basile chiede un voto immediato ai consiglieri su bilanci consuntivo e consolidato, con la richiesta di rinuncia ai termini per l’esame del consuntivo. Si tratta di una corsa contro il tempo per inviare entro il 14 dicembre alla Cosfel, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, la documentazione economica, in modo da avere poi il via libera per i concorsi già espletati e per i nuovi.

Occorre procedere alle tanto attese assunzioni di 341 dipendenti, e lo scorso 7 dicembre è uscita una nuova graduatoria, in fase di completamento. Una buona parte, fatte le verifiche, potrebbero essere assunti entro il 31 dicembre e altri entro il 30 giugno. E, ancora, con il via libera della Cosfel, dato che il Comune di Messina è ancora sottoposto a questa vigilanza in termini economici, si potrà procedere alle assunzioni dei 39 (inizialmente 46 ma in sette hanno trovato un’altra soluzione lavorativa) poliziotti municipali per ora a tempo determinato.

“Soprattutto, incassato questo parere sul piano delle stabilizzazioni, potremo indire a dicembre i concorsi per 100 nuovi agenti e due figure dirigenziali”, aveva annunciato il sindaco nel mese di ottobre.

