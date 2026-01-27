 Messina. Operazione anti droga, 15 arresti

Redazione

martedì 27 Gennaio 2026 - 07:31

Ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti

MESSINA – Dalle prime luci dell’alba, la polizia di Stato di Messina, nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti, è impegnata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Messina. Il tutto su richiesta della Procura – Dda a carico di 15 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana.

Per le operazioni di polizia giudiziaria coordinate dalla Squadra mobile di Messina sono impiegati circa 100 agenti, tra cui personale delle Squadre mobili di Catania e Siracusa, delle Sisco di Catania e Messina, dei Reparti Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile della polizia di Stato.

