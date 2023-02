Messina. Operazione Tolleranza zero, raffica di multe e controlli della Municipale - Tempostretto

L'obiettivo dell'azione repressiva è restituire una città più vivibile

MESSINA – Più di cento veicoli controllati, con 87 conducenti sottoposti ad accertamento tramite etilometro. Due di questi sono risultati positivi con un valore superiore a 0.80 g/l e per loro sono scattati il ritiro della patente e il deferimento all’autorità giudiziaria. Sono alcuni dei numeri del programma “Tolleranza zero”, voluto dall’amministrazione del sindaco Basile e dal comandante della Polizia Municipale, Stefano Blasco. Durante i controlli, un veicolo è stato trovato senza copertura assicurativa, mentre due conducenti sono risultati privi di patente di guida (i loro veicoli sono stati sottoposti a fermo e sequestro amministrativo). Diversi i verbali elevati per violazioni al codice della strada, dalla guida senza casco al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, per un totale di 74 punti decurtati sulle patenti automobilistiche. Non sono mancati i controlli per soste abusive negli stalli adibiti ai disabili per un totale di 56 punti decurtati .

Numerosi gli disabili occupati da non aventi diritto, anche nelle ore serali e notturne. In questo caso sono stati fatti intervenire i carri attrezzi. Le azioni repressive, fanno sapere dalla Municipale, proseguiranno senza sosta con l’obiettivo di restituire una città più vivibile.

Articoli correlati