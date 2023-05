Messina. Ora a piazza Casa Pia c'è il prato inglese - Tempostretto

Messina Servizi ricorda che non sono aree adibite ad animali domestici

Messina Servizi sta lavorando per sistemare le aiuole di piazza Casa Pia, anche con il posizionamento di prato inglese, un manto d’erba rasato e curato.

“Ci auguriamo – scrive l’azienda – che i cittadini collaborino con noi per mantenere il decoro delle aree verdi, ricordando che non sono adibite per lo sgambamento degli animali domestici. Siamo sicuri che questa riqualificazione contribuirà a migliorare la qualità della vita della nostra comunità. La rigenerazione di alcune zone, difatti, non solo aiuta a creare aree più vitali, ecosostenibili e connesse, ma contribuisce anche a realizzare nuovi spazi sostenibili e adatti a un migliore sviluppo”.