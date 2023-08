Messina. Orari movida, maggioranza soddisfatta: "Giusto sostegno agli imprenditori" - Tempostretto

I consiglieri che sostengono il sindaco Basile hanno accolto positivamente la nuova ordinanza

MESSINA – “Come sempre questa amministrazione opera con i fatti, ha sempre detto che per il mese di agosto avrebbe adottato dei provvedimenti mirati per le attività produttive del settore e così ha fatto”. Lo sostengono i consiglieri comunali della maggioranza intervenendo con una nota sulla “movida”, a difesa dell’operato dell’amministrazione e a sostegno degli imprenditori. “L’odierna ordinanza – spiegano i consiglieri – consente infatti ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico spettacolo di posticipare di 30 minuti l’intrattenimento musicale o danzante esclusivamente nel periodo tra il 10 e il 26 agosto. Gli aspetti innovativi del provvedimento riguardano principalmente la possibilità di organizzare serate danzanti e non anche nei giorni di lunedì 14 e lunedì 21 agosto”. Sullo stesso argomento si sono già espressi i tre consiglieri di opposizione Carbone (FdI), Rotondo (Gruppo misto) e Zante (Ora Sicilia).

I consiglieri che sostengono la maggioranza del sindaco Federico Basile (Cipolla, Busà, Feminò, Di Ciuccio, Milazzo, Mortelliti, Giannetto, Rinaldo, Trischitta, D’Angelo, Buonocore, Giannetto, Papa, Schepis, Caruso e Pergolizzi) si ritengono ampiamente soddisfatti per i contenuti della nuova ordinanza, per la sensibilità nei confronti del mondo imprenditoriale che, soprattutto in ambito turistico, deve essere messo sempre più in condizione di trainare l’economia locale”. “Un plauso va al buon senso ed alla tolleranza dei nostri concittadini – concludono i consiglieri – che spesso vengono vessati e disturbati da chi trasgredisce irresponsabilmente le norme del vivere civile e di legge”.

Articoli correlati