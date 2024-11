Messina, orario continuato nei cimiteri e servizi fino al 3 novembre

Navette, fontane e altre novità predisposte dalll'amministrazione. Oggi la messa al Gran Camposanto

MESSINA – Cimiteri suburbani e il Gran Camposanto aperti fino al 3 novembre con orario continuato dalle 8 alle 16.30. Sempre fino a domenica 3 novembre è stato vietato l’accesso a autovetture private, anche se munite di pass per i soggetti diversamente abili, al Gran Camposanto. E anche sabato 2 la ricezione dei cortei funebri e delle salme si effettua dall’ingresso lato Baglio.

Al cimitero centrale oggi viene celebrata, alle 11, la messa da monsignor Cesare Di Pietro, dopo la deposizione della corona alle 9. Sarà deposta dal picchetto d’onore una corona di fiori in memoria dei defunti appartenenti al Corpo di polizia municipale.

Il 3 novembre, invece, in programma la messa della comunità srilankese.

Navette fuori e dentro il Gran Camposanto, fontane installate e piante per abbellire gli ingressi di tutti i cimiteri: queste le novità dell’amministrazione comunale grazie a una squadra composta da operatori delle varie società partecipate e volontari di Protezione civile. In particolare, Amam ha provveduto a installare oltre 60 fontane e ci saranno operatori per controllarle.

Basile: “Oltre 2 milioni di euro per investimenti e manutenzione”

Ha ricordato di recente il sindaco Federico Basile: “Quest’anno stiamo continuando a installare le nuove fontanelle distribuite nei 17 cimiteri cittadini. Per facilitare l’individuazione, all’ingresso di ogni cimitero, sono state collocate le mappe con la posizione delle fontanelle. Abbiamo messo in campo oltre 2 milioni di euro per investimenti in manutenzione. Poi, entro l’anno, mi auguro che riusciremo a consegnare i lavori al cimitero di Granatari per un milione e mezzo. Ma ci sarà anche l’ampliamento dei posti in vari cimiteri per oltre 3 milioni e mezzo. Abbiamo messo in campo circa 5 milioni e mezzo per aumentare i posti, che saranno 12mila in più. La visione deve essere strutturale, non più di tappare un buco oggi e pensare al servizio di oggi e basta”.

Ieri il primo cittadino (foto dalla sua pagina Fb) ha fatto un sopralluogo nei cimiteri di Giampilieri, Briga, Pezzolo, Santo Stefano, Pace, Granatari e Faro Superiore. E concluderà il giro al Gran Camposanto oggi.

Navette gratuite di Atm

Atm mette a disposizione delle navette gratuite dal parcheggio di Villa Dante al Gran Camposanto, fino al 3 novembre, dalle 8 alle 16, con cadenza ogni 10 minuti. Stessa cosa a Granatari con una navetta da Torre Faro al cimitero, ogni mezz’ora. La prima parte da Cavallotti alle 9.

Messina Servizi da contratto di servizio di occupa della scerbatura e della potatura. Lo svuotamento dei carrellati sarà continuo e l’ingresso di ogni cimitero è abbellito da piante ornamentali. Messina Social City si occupa di garantire al Gran Camposanto un servizio per favorire lo spostamento con operatori e mezzi all’interno del cimitero, preferibilmente per aiutare le persone con fragilità.

Minutoli: “Puntiamo al recupero di loculi e cappelle”

Da parte sua, ha evidenziato nella recente conferenza stampa l’assessore Massimiliano Minutoli, con delega ai Servizi cimiteriali: “Il nostro progetto prevede una campagna di utilizzo dei loculi già occupati, con il recupero dei tumuli centenari o delle cappelle senza eredi o abbandonate. Stiamo andando avanti e in sinergia con le partecipate abbiamo organizzato attività che sono tutto l’anno, non solo il 2 novembre. Un grazie a tutti e soprattutto ai volontari di protezione civile che sono un supporto fondamentale. Senza di loro non potremmo fare nulla, sono essenziali, puntuali e disponibili. E grazie ovviamente alle nostre partecipate”.

