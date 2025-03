Messina. Parcheggi per residenti in centro città, cambiano le regole

Ecco cosa cambia per chi abita nelle zone dove sono in vigore le strisce blu

Le regole sul rilascio del pass residenti all’interno delle strisce blu registrano novità. Con delibera di Giunta comunale numero 117 del 28 febbraio 2025, l’Amministrazione comunale ha apportato alcune modifiche alle precedenti deliberazioni concernenti le modalità di gestione ed esercizio della sosta.

Innanzitutto è stata eliminata l’obbligatorietà del rilascio del contrassegno cartaceo e della relativa esposizione. Con l’introduzione di nuovi sistemi tecnologici di gestione da parte di Atm, il pass è stato dematerializzato attraverso l’inserimento della targa del veicolo in apposita lista di controllo sia per il primo e secondo pass sia per i pass dei veicoli ibridi ed elettrici e della Ztl di Torre Faro e dunque il cartaceo non è più indispensabile ai fini della verifica. La dematerializzazione del pass ha reso possibile, ed è questa un’altra variazione rispetto al passato, anche l’eliminazione del costo di 30 euro per il cambio targa e di 60 euro per lo smarrimento.

Le nuove regole stabilite dalla Giunta municipale non sono retroattive e non valgono per coloro i quali hanno ottenuto il pass cartaceo prima della digitalizzazione del sistema di emissione. Costoro dovranno infatti continuare ad esporre il tagliando e, in caso di smarrimento o richiesta di duplicato, saranno tenuti a pagare le relative cifre.

L’ulteriore novità introdotta dalla delibera 117 riguarda l’obbligo di inserire una sola targa per il rilascio del pass residenti. L’inserimento di due targhe, come avveniva in precedenza, non è infatti compatibile con il sistema di smart parking, che presto sarà attivo in città. I cittadini avranno comunque la possibilità di chiedere il secondo pass, al costo di 120 euro.

Tra gli aggiornamenti introdotti dalla Giunta municipale c’è inoltre la previsione di un costo di istruttoria una tantum per il rilascio dei pass per veicoli elettrici e ibridi pari a un importo di 30 euro.

La quinta ed ultima novità riguarda la fine della gratuità del parcheggio di Villa Dante connessa all’acquisto di un abbonamento mensile, trimestrale o annuale al Tpl.

Come specificato nell’atto di Giunta, approvato lo scorso 28 febbraio, le variazioni si sono rese necessarie alla luce dell’introduzione da parte di Atm di moderni sistemi elettronici, che consentono una diversa modalità di gestione ed utilizzo della sosta a pagamento all’interno del centro urbano e nella Ztl di Torre Faro.