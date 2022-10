Messina. Parcheggio d’interscambio a raso Gazzi Socrate: le limitazioni viarie - Tempostretto

Il Servizio Mobilità urbana ha disposto da ieri, lunedì 17, sino al 13 febbraio 2023 l’istituzione del divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta

MESSINA – Nell’ambito dei lavori di realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio, finalizzati al miglioramento delle funzionalità e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana nel territorio comunale – Parcheggio d’interscambio a raso Gazzi Socrate, sono previsti provvedimenti viabili, al fine di delimitare le aree di cantiere ed il posizionamento di box prefabbricati per l’esecuzione dei lavori. Pertanto il Servizio Mobilità Urbana ha disposto da ieri, lunedì 17, sino al 13 febbraio 2023 l’istituzione del divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato sud di via Socrate nel tratto compreso tra l’impianto di distribuzione carburanti Eni e largo Diogene; il restringimento delle carreggiate stradali di viale Gazzi, via Socrate, largo Diogene per una larghezza di 0,50 metri, perimetralmente all’area di parcheggio da realizzare e per una larghezza di 2 metri nel tratto di via Socrate in corrispondenza dell’esistente aiuola in adiacenza all’impianto di distribuzione carburanti ENI, provvedendo, altresì, all’interdizione degli adiacenti marciapiedi; ed il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti delle carreggiate stradali di viale Gazzi, via Socrate e largo Diogene.

Ripristino segnaletica stradale orizzontale: divieto di sosta in due tratti di via Risorgimento

Il Servizio Mobilità Urbana, per consentire interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale, ha disposto il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato monte di via Risorgimento, nei tratti compresi tra le vie Nino Bixio e Manara, Camiciotti e Maddalena.

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 IV edizione “Festival degli Aquiloni”: divieto di sosta in un tratto di via Barresi.

Il Servizio Mobilità Urbana ha previsto venerdì 21, sabato 22 e domenica 23, nella fascia oraria 8-24, in occasione della IV edizione del Festival degli Aquiloni, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Gustavo Barresi (ex via Biasini), nel tratto compreso tra le vie Lanterna e Fortino.

Sabato 22 “Sapori d’Autunno”: le limitazioni viarie.

Sabato 22, in occasione dell’evento “Sapori d’Autunno”, dalle ore 10 alle 24, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nella parte di piazza di Cumia Inferiore ed in un tratto di via Santa Marina.