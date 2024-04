Messina. Parcheggio Gasometro, lavori finiti: nel primo periodo sarà gratuito FOTO

Ma per questa settimana resterà chiuso. Aprirà dalla prossima

Sarà fruibile dalla prossima settimana ma oggi è stata sancita la fine dei lavori del nuovo parcheggio Gasometro.

295 posti auto, all’incrocio tra viale della Libertà e viale Giostra, di cui 9 per disabili, 9 per auto elettriche vicino alle 4 colonnine di ricarica e 3 rosa per donne in gravidanza o con bimbi piccoli.

La superficie è di 8.500 metri quadri, di cui 7100 adibiti a parcheggio e 1400 a verde e marciapiedi di servizio. Due casse di cui una che consente il pagamento con qualsiasi tipo di moneta (contanti o elettronica) e l’altra esclusiva per carte di credito.

Due uscite

Previste due uscite, una sul viale della Libertà verso direzione nord e l’altra sul viale Giostra per tutte le direzioni.

Il parcheggio è dotato di un sistema di gestione dei flussi in ingresso e in uscita completamente automatizzato e gestito da remoto da una Sala di controllo. Infine è stato predisposto un sistema di videosorveglianza con telecamere fisse, 24 ore su 24.

Per un primo periodo non ancora specificato il parcheggio sarà gratuito.