Messina. Parcheggio Giostra Sant’Orsola, cambia la viabilità per i lavori

Nuovi provvedimenti fino al 30 giugno

MESSINA – Nuovi cambiamenti alla circolazione in viale Giostra per consentire l’avanzamento dei lavori del parcheggio di Giostra Sant’Orsola.

A partire da lunedì 19 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025, i provvedimenti interesseranno la semicarreggiata sud della carreggiata centrale del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Viale Regina Elena. Queste modifiche si aggiungono a quelle già in atto sulla semicarreggiata nord.

In questo periodo sarà istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta sia sul lato sud della carreggiata centrale interessata, sia sul lato nord della complanare sud adiacente, nello stesso tratto.

La principale novità riguarda l’interdizione del transito nella semicarreggiata sud del viale Giostra (tra via Garibaldi e viale Regina Elena) per i veicoli che procedono in direzione monte-mare. Il traffico veicolare in questa direzione verrà deviato sulla adiacente complanare sud.

Ai veicoli provenienti dalla carreggiata centrale del viale Giostra (direzione monte-mare) saranno consentite le direzioni dritto (sulla complanare sud, ad eccezione degli autobus Atm) e sinistra.

L’ordinanza prevede anche il trasferimento di tutte le fermate degli autobus Atm, attualmente situate sul lato sud della carreggiata centrale del viale Giostra, sul lato sud dei corrispondenti tratti della complanare sud adiacente.