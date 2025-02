Messina. Partono i lavori per il parcheggio di Santa Margherita

Stamattina la consegna all'impresa. Ecco che cosa è previsto con la struttura d'interscambio. Mondello: "Messina avrà una vivibilità accettabile"

MESSINA – 41 stalli di sosta per il nuovo parcheggio d’interscambio di Santa Margherita. Sono stati consegnati stamattina i lavori del costruendo parcheggio, alla presenza del vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello, del consigliere comunale Giuseppe Busà, del presidente della I municipalità Alessandro Costa, del responsabile unico del procediento, del direttore dei lavori e dell’impresa. Impresa che si è aggiudicata l’appalto per un importo di quasi 720mila (719.107) euro. Nell’area, che si trova vicina al semaforo all’incrocio in direzione Santo Stefano Medio, sono previsti 41 stalli di sosta, di cui uno per disabili, uno per auto elettriche e due rosa.

Verrà costruito un nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche e di illuminazione stradale, con segnaletica verticale e orizzontale. Si prevede la realizzazione di aiuole e marciapiedi, e una stazione di ricarica per veicoli elettrici.

Il parcheggio sarà attrezzato con sistemi di regolamentazione e vigilanza: barre automatizzate per il controllo degli accessi, cassa automatica per il pagamento, pannelli informativi sulla disponibilità di stalli liberi e sistema di videosorveglianza dell’intera area.

“I parcheggi d’interscambio per decongestionare il traffico a Messina”

“Anche questo iter si è concluso positivamente – ha dichiarato il vicesindaco Mondello – grazie alla sinergia tra uffici e la forte determinazione ad andare avanti. La città di Messina, un tempo carente di aree di sosta, oggi conta concretamente su strutture che contribuiscono in modo significativo a decongestionare il traffico, privilegiando il trasporto pubblico anche per collegare le periferie. Attraverso il corretto utilizzo di questi parcheggi, i cittadini potranno lasciare le auto in sicurezza e procedere dalle punte estreme della città al centro, con notevole risparmio di tempo, di stress e perché no, di spese, soprattutto per i residenti dei villaggi collinari limitrofi”.

Mondello: “Messina avrà una vivibilità accettabile”

E ancora: “Non a caso i parcheggi di interscambio si confermano come il punto di forza nella strategia complessiva della mobilità sostenibile, che questa amministrazione sta portando avanti da tempo, investendo risorse ed energie per restituire a Messina una vivibilità accettabile, sia in termini di inquinamento ambientale che di servizi, attuando un’inversione di tendenza in linea con i parametri europei. Con la collaborazione di tutti possiamo riuscirci, continuando a fare con determinazione la propria parte: noi ci crediamo”.

Le parole del vicesindaco e assessore sembrano una risposta a una parte della cittadinanza che nutre dubbi sull’utilità di alcuni parcheggi d’interscambio. Il più discusso è quello del Papardo.

