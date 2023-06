Parcheggio di Santa Margherita, ecco il bando - Tempostretto

Domande da presentare entro l'11 luglio. I lavori dureranno sei mesi a partire dalla consegna

Parcheggi di viale Europa Centro e di San Cosimo aperti, lavori in corso in altri nove, ora la gara per Santa Margherita.

Le offerte si potranno inviare entro le 12 di martedì 11 luglio e saranno aperte subito dopo. L’importo dei lavori a base d’asta è di 719mila euro, oltre 11mila euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Dal momento della consegna dei lavori è prevista una durata di sei mesi.

Ci saranno 41 stalli di sosta, di cui uno per disabili e uno per auto elettriche. L’area si trova vicino al semaforo all’incrocio per Santo Stefano Medio.

I lavori previsti

Realizzazione di pavimentazione carrabile in massello di conglomerato cementizio autobloccante per le aree destinate a stalli di sosta, al fine di garantire idonea aerazione agli apparati radicali delle specie arboree preesistenti; • realizzazione di pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso per le corsie di accesso, uscita e di manovra; • ristrutturazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche; • ristrutturazione dell’impianto di illuminazione stradale; • segnaletica stradale verticale e orizzontale; • realizzazione di recinzione comprensiva di cordolo; • realizzazione di aiuole e marciapiedi al perimetro; • posa in opera di due stazioni di ricarica per veicoli alimentati con energia elettrica.

Trattandosi di parcheggio a raso (ovvero in superficie) delimitato esclusivamente da elementi modulari in acciaio inox (ringhiere – transenne) fissate a specifico un cordolo di sostegno in conglomerato cementizio, senza alcun altro tipo di manufatti in elevazione, fatta eccezione per la posa di un monoblocco prefabbricato di modestissime dimensioni costituente un servizio igienico di tipo autopulente, non esistono impedimenti urbanistici alla sua realizzazione.

Il parcheggio di interscambio sarà attrezzato con i seguenti sistemi di regolamentazione e vigilanza: • barre automatizzate per il controllo degli accessi; • cassa automatica per il pagamento; • pannelli informativi sulla disponibilità di stalli liberi; • sistema di videosorveglianza dell’intera area.

La nuova pensilina a Santo Stefano Medio

E’ un parcheggio di interscambio perché si prevede che i cittadini delle zone collinari possano lasciare l’auto lì e poi muoversi o in bus o in treno, vista la vicinanza con la fermata metroferroviaria Ponte Santo Stefano.

Ieri mattina, intanto, Atm ha riconsegnato alla comunità di Santo Stefano Medio la pensilina ammodernata di piazza Pioppo.