Messina. Pedone investito a Maregrosso, l’automobilista: “Non sono scappato”

La nota dell'avvocato Aliano, legale dell'automobilista al centro del caso

Messina – Non è mai scappato dal luogo dell’incidente ma anzi si è fermato a soccorrere l’86enne ferito, restando sul posto fino a quando non è arrivata l’ambulanza. Solo dopo il 56enne si è recato al comando dei Vigili Urbani per spiegare cosa era successo, visto che al momento del sinistro non vi era pattuglia sul posto.

L’avvocato rettifica

E’ questa la versione che emerge dal racconto dell’automobilista che due giorni fa ha colpito con l’auto un pedone in via Don Blasco, a Maregrosso. La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria ma intanto il suo legale, l’avvocato Antonio Aliano, precisa alcune circostanze per rettificare le versioni circolate dopo l’incidente. “Non è affatto un pirata della strada e non è vero che è scappato”, scrive il legale nella nota, che confida nel vaglio delle telecamere di video sorveglianza in zona, per avvalorarela versione del suo cliente.

La versione dell’autista

” Il mio assistito non si è allontanato dai luoghi teatro dell’occorso, si è immediatamente fermato e soccorso il pedone, con altrettanta solerzia ha avvertito l’ambulanza e le Forze dell’Ordine che giungevano sul posto a distanza di pochissimi minuti e solo dopo che il pedone, ormai stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza presso il nosocomio l’automobilista si è recato presso i Vigili Urbani di Messina per denunziare l’accaduto. Giunto sul posto veniva invitato a recarsi nuovamente sui luoghi per eseguire i rilievi del caso. Attività posta in essere delle Forze dell’Ordine con la presenza del mio assistito. Quanto sopra, ovviamente, è documentato dalla telecamere presenti sui luoghi che hanno ripreso l’evento”, precisa l’avvocato Aliano.