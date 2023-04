Messina, penalisti in agitazione: "Sosteniamo diritti di tutti" - Tempostretto

"Sosteniamo il Ministro Nordio", spiega l'avv. Candido, presidente della Camera Penale Pisani-Amendolia

MESSINA – Da oggi fino al 21 aprile gli avvocati penalisti sono in agitazione anche a Messina. Anche la Camera penale Pisani Amendolia aderisce alla tre giornate di astensione convocate dall’Unione delle Camere penali italiane.

“Non abbiamo rivendicazioni economiche e non chiediamo alcun privilegio per la nostra categoria.”, spiega il presidente Bonaventura Candido.

“Gli avvocati protestano per sostenere i diritti di tutti , non per i propri. In un momento in cui il Ministro ha dato atto di condividere le nostre ragioni – in particolare in tema di modifiche alla legge Cartabia – registriamo intollerabili inciampi da parte di alcuni soliti noti che ostacolano persino i progetti del Guardasigilli. La nostra protesta e quindi a sostegno dell’onorevole Nordio e di molte delle sue idee di riforma che condividiamo e che faremo di tutto per evitare che vengano ignobilmente insabbiate”, conclude il presidente della sigla Pisani- Amendolia.