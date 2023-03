Pensiline del tram, Russo: "Saranno cancellate le opere di street art". Basile smentisce - Tempostretto

Messina. L'ex consigliere polemico con Atm, ma il sindaco rassicura: "Le opere rimarranno al loro posto"

MESSINA – Una campagna di informazione per incentivare la collettività al rispetto di Messina. La realizzerà Atm utilizzando come supporto i pannelli delle pensiline e i totem presenti alle fermate della tranvia. Ventiquattromila euro di spesa per affidare l’ideazione della strategia di comunicazione, la creazione della grafica, la stampa e l’applicazione. L’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni d’interesse scadrà giovedì a mezzogiorno. Atm provvederà inoltre ad invitare gli iscritti nella categoria “comunicazione e marketing” del proprio albo degli operatori economici di fiducia. L’avviso – specifica l’azienda – non costituisce procedura di gara ma è finalizzato ad esplorare il mercato “al fine di individuare un soggetto qualificato per un successivo affidamento diretto dei servizi”. L’operatore individuato dovrà: ideare una strategia di comunicazione della campagna; creare la grafica per 56 pannelli delle pensilina site alle fermate della tranvia; sviluppare la grafica anche in formati da utilizzare sui social; realizzare e applicare la grafica sulle pensiline individuate; stampare e applicare sui totem 50 pellicole adesive a colori. L’obiettivo dell’operazione è quello di “contribuire ad un percorso di sensibilizzazione delle cittadinanza per il rispetto dei luoghi del bene comune, anche a seguito di formali indicazioni pervenute da parte del Comune di Messina”.

“Piacciano o meno, hanno abbellito le fermate in questi anni”

Fortemente polemico è l’ex consigliere comunale Alessandro Russo. “Forse non tutti sanno che il 16 marzo – scrive in un post su Facebook – sarà l’ultimo giorno utile per presentare offerte ad Atm. Poi, affideranno direttamente il lavoro di copertura ed eliminazione delle rappresentazioni artistiche sulle pensiline del tram di Messina. Sì, le coprono – continua Russo – per una campagna di “rispetto civico”: Robe tipo: non parcheggiare sulla linea del tram, rispetta Messina, usa la freccia, etc. Coprono, quindi, quelle opere d’arte che, piacciano più o meno, hanno abbellito le fermate del tram in questi anni. Addio Maria Costa in cavallo siciliano, addio Annunciata di Antonello in versione Botero, addio al Nettuno colorato e alle belle rappresentazioni di Messina e dei suoi miti che, fatto non da poco, finora hanno retto bene persino ai vandali”.

Russo specifica di non contestare il diritto di fare campagne di civiltà al costo di 24.000 euro. “Contesto – spiega – la logica che porta a farle coprendo opere di street art che nel bene o nel male connotano la nostra tranvia e la colorano. E che, soprattutto, sono tanto piaciute ai messinesi. È normale coprire opere di street art con decalcomanie adesive anonime e burocratiche?”. Dubbi vengono inoltre espressi sui tempi della procedura. “Ci sarebbe poi da dire qualcosa, forse, su un avviso pubblico aperto dal 9 marzo al 16 marzo. sette giorni in cui “chiunque” voglia – conclude Russo – dovrebbe presentare ad Atm una proposta di grafica coordinata per oltre 20 pensiline…”.

La replica del sindaco Federico Basile

Immediata è arrivata la rassicurazione del sindaco Federico Basile. “Le opere di street art realizzate sui pannelli delle pensiline rimarranno al loro posto. Gli interventi previsti – ha precisato il primo cittadino – riguarderanno invece i pannelli vandalizzati o ancora vuoti”.

