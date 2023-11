Messina, per le start up l'orientamento è on line - Tempostretto

Orientamento, formazione e consulenza, in rete e on line, per chi vuole diventare imprenditore

MESSINA – Una piattaforma ricca di informazioni e strumenti utili e un servizio live per supportare le start up. Perché conoscere e formarsi è fondamentale quando si vuole avviare una nuova azienda. Con questo spirito è nata la piattaforma nazionale del Servizio nuove imprese, sni.unioncamere.it, realizzata da Unioncamere in collaborazione con il sistema camerale e presentata alla Camera di Commercio dal presidente Ivo Blandina. “La piattaforma nasce proprio per offrire un supporto concreto agli aspiranti e neo-imprenditori, fornendo loro servizi, online e live, che vanno dall’informazione e orientamento alla creazione d’impresa fino alla formazione e assistenza tecnica alla redazione del business plan, con attività di gruppo o personalizzate”, spiega Blandina illustrando il progetto “Competenze per le imprese: Orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”.

Per non smettere di crederci

“Sono numerose le persone che, annualmente, decidono di avviare un’attività imprenditoriale e accogliere le sfide del futuro – prosegue Blandina – ma, alla fine, in molti rinunciano perché il percorso da intraprendere è spesso intriso di dubbi che possono riguardare la valutazione dell’idea imprenditoriale, così come i potenziali clienti, il mercato di riferimento, il reperimento delle risorse umane e finanziarie necessarie, gli aspetti burocratico-amministrativi e normativi. I servizi della piattaforma rappresentano una preziosa opportunità per chi pensa di mettersi in proprio e vuole formarsi per saperne di più”.

La piattaforma Sni offre anche molte altre informazioni: news, storie di nuove imprese, indicazioni su gli sportelli Sni delle Camere di commercio presenti sul territorio nazionale e tanto altro. “Lo Sportello Sni dell’Ente camerale di Messina offre all’utenza informazioni su bandi e agevolazioni, procedure, autorizzazioni, permessi e iter burocratico-amministrativi necessari per avviare un’impresa o una start up – aggiunge il presidente della Camera di Commercio di Messina– proponendosi di diventare punto di riferimento per chiunque, giovane e non, abbia un’idea imprenditoriale e desideri realizzarla”.

Al tavolo con Blandina anche Maria Laura Vadalà, digital promoter e referente Sportello SNI della Camera di commercio; Giuseppe Saporita, commercialista. Diversi gli esperti intervenuti da remoto.

Al termine degli interventi, l’imprenditrice Lucia Vento ha raccontato la propria esperienza agli imprenditori e soci della Camera, presenti insieme agli gli studenti della 5I dell’Istituto “Caio Duilio”, della V B “Sia” sezione “Quasimodo” dell’Istituto “Minutoli” e gli alunni frequentanti il Pon “Imprenditoria e futuro” del Liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti con i docenti accompagnatori.