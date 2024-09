Messina. Perdita d’acqua in via Bormida

Con questa crisi idrica che c'è stata e prosegue adesso, "ritengo sia scorretto nei confronti di chi ha sofferto molto l'assenza di acqua"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, vorrei segnalare una perdita di acqua in via Bormida incrocio via Crati che va avanti da diversi mesi. Peraltro ci troviamo in una zona fornita da acqua H24, quindi la dispersione dura tutta la giornata. Purtroppo nessuno interviene per risolvere tale situazione. Ritengo che, con questa crisi idrica che c’è stata e che continua adesso, sia scorretto nei confronti di chi ha sofferto molto l’assenza di acqua”.