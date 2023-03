Messina-Pescara, Raciti: "Vittoria meritata, diamo ai ragazzi il giusto merito" - Tempostretto

Le dichiarazioni in conferenza stampa dei due allenatori, il tecnico del Messina: "Non guardiamo la classifica, importante fare punti"

MESSINA – Le dichiarazioni dei due allenatori al termine della partita vinta contro il Pescara per 1-0 dal Messina grazie alla rete ad inizio ripresa di Ibou Balde. Raciti, allenatore Messina: “Il primo tempo è stata una partita molto tattica contro un Pescara che ha giocatori eccellenti per la categoria. Noi avevamo preparato questo tipo di partita, importante non farli palleggiare e sono stati bravi i nostri centrocampisti e non far filtrare palloni”.

“È una vittoria meritata che ci dà morale e una spinta importante, tre punti sono fondamentali. Oggi Antonio Ragusa ha fatto accelerazioni importanti e ha giocato bene. Ha fatto una grande partita e la qualità sua non è in discussione. Oggi c’erano le condizioni e abbiamo fatto una partita eccellente contro la squadra più forte incontrata dopo il Catanzaro. Siamo stati – conclude mister Raciti – padroni del campo e sono contento e vorrei che ai ragazzi si dia il giusto merito. Ai ragazzi dico di non guardare la classifica, tanto i punti vanno fatti indipendentemente da chi affrontiamo”.

Zeman, allenatore Pescara: “A me fa piacere venire a Messina, certo da avversario avevo le mie cose da fare e purtroppo non ci siamo riusciti. Oggi primo avversario è stato il vento, secondo il campo e terzo il Messina. Per noi era difficile costruire mentre il Messina giocava più lungo con palla sul centravanti ci dava più fastidio. Mi aspettavo qualcosa di più dalla mia squadra come posizioni e combinazioni a questo punto. Sciotto mi aveva contattato? Si ci siamo visti e sentiti, era interessato ma all’inizio della stagione avevo un patto con una società e non ero libero. Ora mi sono liberato e sono venuto a Pescara”.