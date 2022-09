Messina. Piantagione di marijuana scoperta dai carabinieri: arrestati padre e figlio - Tempostretto

Operazione dei carabinieri di Tremestieri con il supporto dei Cacciatori di Sicilia

MESSINA – In un’area rurale della zona sud della città i carabinieri della Compagnia di Messina Sud, con il supporto dei Cacciatori di Sicilia, hanno scoperto una vasta piantagione adibita alla coltivazione di piante di marijuana. I militari dell’Arma, nei giorni scorsi, avevano notato un insolito via vai nelle vicinanze di un terreno, di un ettaro circa di estensione e di proprietà di un 75enne del luogo, conosciuto alle forze dell’ordine, e pertanto sono stati predisposti servizi di osservazione del luogo. Dopo un lungo appostamento in una zona impervia, i carabinieri hanno colto il 75enne e il figlio 29enne, anch’egli noto alle forze dell’ordine, mentre irrigavano, all’interno del proprio terreno, 153 piante di marijuana di altezza variabile tra il metro ed i due metri sparse nel terreno per eluderne il rinvenimento. Inoltre, all’interno di un edificio rurale, i carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore pianta di marijuana già essiccata e, riposta su un tavolo, 1 kg. circa di marijuana già pronta per esser ceduta oltre a sostanze fertilizzanti.

Gli arrestati ai domiciliari

Le piante e la sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro ed inviate ai varabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due uomini sono stati arrestati, in flagranza di reato, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sono stati tradotti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.