Messina. Piante segnaposto su strisce blu - Tempostretto

L'abitudine di riservarsi gli spazi destinati alla sosta a pagamento è piuttosto diffusa e si esprime con le modalità più disparate.

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: ” Spazio riservato”. Non si vedono strisce gialle sulla strada occupata dalle piante, nè cartelli di divieto di sosta per carico o scarico merci, nè, ancora cartelli che indichino un passo carrabile, per il quale, del resto, non si intravedono gli estremi. Questa stessa situazione, nello stesso posto, in via Primo Settembre, l’ho notata poco tempo fa, come si vede dall’altra foto che allego. C’erano solo meno piante. Naturalmente di vigili urbani nemmeno l’ombra, nè la prima volta, nè la seconda. Qualora lo spazio fosse riservato per altre funzioni autorizzate, immagino che dovrebbe esserci una pertinente segnalazione.”