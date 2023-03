Messina. Pneumologia territoriale, criticità post covid: cento specialisti insieme per proporre soluzioni - Tempostretto

Il 31 marzo e 1° aprile al Royal l’incontro dell’associazione di “Respir@area” guidata da Rosario Contiguglia e Filippo Andò

MESSINA (24 mar) – Criticità e problematiche della pneumologia territoriale, necessità di migliorare i servizi assistenziali ai pazienti, nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche su patologie respiratorie molto diffuse come asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva e interstiziopatie, focus su malattie polmonari rare, novità sui trattamenti biologici saranno alcuni dei temi al centro dell’attenzione da parte di un centinaio di specialisti, non solo pneumologi, venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile all’Hotel Royal di Messina.

“La pneumologia territoriale incontra la ricerca” il titolo dell’iniziativa della neonata associazione Respir@area, fondata dai messinesi Filippo Andò e Rosario Contiguglia assieme ad altri colleghi e ricercatori impegnati quotidianamente in prima linea per dare il massimo agli utenti, nonostante le criticità riscontrate soprattutto durante la pandemia. “Il risultato della nostra mission – spiegano i due promotori – dipende dall’integrazione tra istituzioni, territorio e ospedali, e dai rapporti tra medicina generale e specialistica. Da qui è nata l’idea di sedere attorno ad un tavolo tutti gli interlocutori interessati per proporre soluzioni atte a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle risorse messe in campo dalle ASP e le competenze mediche, con l’obiettivo di proporre soluzioni per porre rimedio ai problemi registrati da operatori sanitari e pazienti, emersi in maniera importante negli ultimi anni”.

Venerdì mattina, in apertura, si terrà una tavola rotonda introdotta da Carla Magazzù, Maria Elena Santoro e Francesca Sinagra, componenti del comitato organizzativo, cui parteciperanno numerosi esperti e rappresentanti istituzionali e in cui saranno trattati vari argomenti: disomogeneità tra le Regioni e spesso tra province della stessa Regione, futuro dell’assistenza pubblica, ruolo delle costituende case della salute (17 già avviate in Lombardia non funzionano), carenza di posti letto e apparecchiature minime necessarie per far funzionare gli ambulatori, aspetti gestionali dell’assistenza domiciliare integrata, problemi legati alla ventilazione meccanica e ossigenoterapia a lungo termine che, solo in Sicilia, interessa migliaia di persone.

Le sessioni scientifiche su diagnostica radiologica, nuovi trattamenti farmacologici e risorse biotecnologiche vedranno la partecipazione di illustri personalità tra cui: Clive Page del King’s College di Londra, presidente della Società Britannica di Farmacologia e direttore del Sakler Institute; Mario Cazzola, emerito dell’Università di Tor Vergata, tra i ricercatori più prolifici in campo pneumo-farmacologico e tra i maggiori esperti internazionali dello sviluppo di strategie di medicina di precisione; Patrizio Vitulo responsabile Pneumologia Ismett; Carlo Vancheri, presidente SIP (Società Italiana Pneumologia); altri docenti di pneumologia, cardiologia, radiologia e farmacologia provenienti da vari atenei italiani.

Infine, uno spazio speciale sarà riservato a Carmela Bilardo, Corrado Pelaia, Gian Marco Manzetti, giovani ricercatori italiani appartenenti all’Università di Parma, Catanzaro e Napoli che presenteranno i risultati originali delle loro ricerche, selezionati per la prima edizione del “Dom Spina Selection Award – Respir@rea 2023”, in memoria dell’omonimo ricercatore. La giuria sarà composta dai professori Clive Page, Achille Caputi e Francesco Trimarchi. La sera di venerdì 31 la cerimonia di premiazione cui farà da cornice la consegna di alcune targhe intitolate a Maurizio Vignola e Joseph Milic Emili. Per info: Sama Congressi info@samacongressi.it. Nella foto: gli pneumologi Rosario Contiguglia e Filippo Andò