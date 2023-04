Messina. Polizia municipale, "il sindaco decida in fretta sull'affidamento del comando" - Tempostretto

Csa Regioni Autonomie Locali ha inviato una nota al primo cittadino

MESSINA – Csa Regioni Autonomie Locali, con una nota del segretario generale Pietro Fotia indirizzata al sindaco Federico Basile, è intervenuta sull’imminente scadenza del comando dell’attuale comandante del Corpo di polizia municipale, Stefano Blasco. “Non si intende perorare la causa di alcuno – sottolinea il sindacato – poiché la scelta spetta all’amministrazione”, tuttavia occorre “dotare il corpo di un comandante stabile, almeno sino alla scadenza del mandato del sindaco, senza lasciare gli operatori di polizia municipale “orfani” di una guida dirigenziale”. “L’unica soluzione tecnicamente fattibile – sottolinea Fotia – ad esclusione dell’interim è la proroga del comando dell’attuale dirigente”, perché “le procedure concorsuali sono lunghe, stante l’obbligo di sottoporre tali provvedimenti alla Cosfel”.

Nel caso in cui Basile decidesse di confermare il comando, “è necessario – secondo Csa Regioni Autonomie Locali – intraprenderne in tempo utile la richiesta o nel caso contrario rendere palese al

comandante Blasco tale ultima volontà, affinché lo stesso possa predisporre quanto necessario per

lasciare la Città metropolitana di Messina, che sicuramente lo ricorderà come valido comandante”

