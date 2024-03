Messina. Presunto ordigno bellico ritrovato alla foce del Torrente Gallo

Interdetto l'accesso all'area per un raggio di 200 metri da punto del ritrovamento

MESSINA – Un presunto ordigno bellico di forma cilindrico, lunghezza circa 20 cm e diametro di circa 10 cm, è stato ritrovato oggi sulla spiaggia a circa 30 metri dalla battigia, nella zona di mare antistante la foce del Torrente Gallo, alla periferia nord del territorio di Messina. In attesa dei necessari accertamenti e dell’eventuale bonifica dell’area, la Capitaneria di Porto di Messina ha disposto con effetto immediato il divieto di balneazione, di pesca e di ogni altra attività subacquea e diportistica in genere, per un raggio di circa 200 metri dal punto del ritrovamento.