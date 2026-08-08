Messina, problemi per Celeste e Franco Scoglio: dove si giocherà la Coppa Italia? Il punto

L'assessore Finocchiaro ha analizzato la situazione. Tra gli ultimi lavori in via Oreto e il sequestro del parcheggio rosso al San Filippo potrebbe servire un terzo campo

MESSINA – Il Messina si prepara al debutto in Coppa Italia contro la Messana Riviera. L’andata è prevista per domenica 30 agosto alle 15:30, il ritorno uno settimana dopo domenica 6 settembre alle ore 15:30. Archiviato il discorso ripescaggio, la biancoscudata si avvia verso il campionato di Eccellenza a spron battuto, con sfilze di rinforzi e il ritiro a Cascia che prosegue. Ma tiene banco un’altra situazione: dove si giocherà il doppio confronto?

I problemi del Celeste e del Franco Scoglio

Negli ultimi anni la Messana ha giocato al Sorbello Stadium, ma come ci conferma la società che gestisce l’impianto di Bisconte (lo storico Marullo) non sarà così per la stagione 2026/2027. E con il calendario già full e decine di società già prenotate, è praticamente impossibile che possano liberarsi spazi per far giocare altre partite. Per quanto riguarda il Messina, invece, la volontà di Justin Davis sarebbe di giocare al nuovo Celeste. Un’eventualità da escludere per le gare di Coppa Italia, come ha spiegato l’assessore Massimo Finocchiaro ai microfoni di Tempostretto. Servono alcuni lavori legati alla sicurezza e all’accoglienza delle tifoserie ospiti per poter aprire l’impianto non soltanto al calcio giocato ma anche, giustamente, al pubblico. E il Franco Scoglio? Attualmente è alle prese con il sequestro del parcheggio rosso, dove sono stoccati i materiali “spostati” dall’area del crollo della palazzina di Pistunina.

Finocchiaro: “Celeste a porte chiuse? Non sarebbe giusto”

Insomma, una situazione ingarbugliata, che porterà alla necessità di un terzo impianto rispetto a Celeste e Scoglio. Finocchiaro ha spiegato: “Non abbiamo ricevuto richiesta da nessuna delle due squadre. Probabilmente anche loro sanno che ci sono delle criticità. Il Celeste è pronto ma stiamo tardando a renderlo disponibile in quanto abbiamo fatto richiesta la settimana scorsa alla Lega regionale per l’omologazione definitiva. E abbiamo fatto un sopralluogo con la Questura per la sicurezza. Dai suggerimenti che ci sono stati dati per l’accoglienza degli ospiti è emerso che vanno applicate delle telecamere così come va messa in sicurezza la tribuna ospiti. Piccoli lavoretti che potrebbero farci tardare. Fare una partita a porte chiuse non sarebbe gratificante per entrambe le squadre”.

Il Franco Scoglio “sarà pronto, ma c’è il sequestro del parcheggio”

E sul Franco Scoglio ha aggiunto: “Sarà pronto per quella data. Abbiamo già indetto comunque le commissioni di vigilanza comunali per l’agibilità, ma aspettiamo le squadre che dovranno chiederle. Il problema legato allo stadio è per il parcheggio rosso, attualmente sotto sequestro perché utilizzata per i detriti del disastro di Pistunina. Nei tavoli istituzionali preposti c’è una valutazione in corso per capire se sia opportuno dare la disponibilità dello stadio per la Coppa Italia, vista la situazione. Oppure dire che vista la criticità bisogna fare una valutazione diversa. Cioè comunicare alle squadre di cercare un nuovo campo perché né il Celeste né lo Scoglio saranno disponibili per una serie di criticità che non dipendono dall’amministrazione”.

Per il Celeste questione di poche settimane

Tra le due situazioni, è quella legata al Celeste la più vicina alla risoluzione definitiva. E infatti l’assessore ha concluso: “Successivamente a quella data la situazione si sbloccherà perché il Celeste sarà sicuramente pronto prima dell’inizio del campionato. Per lo stadio Franco Scoglio, invece, bisognerà aspettare la decisione delle autorità”. Resta la domanda principale: il doppio confronto tra Messina e Messana dove si giocherà?