 Dal ministero 556 milioni agli atenei siciliani: 149 all'Università di Messina

Dal ministero 556 milioni agli atenei siciliani: 149 all’Università di Messina

Redazione

Dal ministero 556 milioni agli atenei siciliani: 149 all’Università di Messina

sabato 08 Agosto 2026 - 12:30

A Palermo e Catania rispettivamente 224 e 183 milioni. I fondi in aumento di 3,1 milioni rispetto al 2025

ROMA – La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato il decreto con cui sono stati definiti i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), strumento di finanziamento destinato a sostenere le università statali in Italia. Nel dettaglio, agli atenei siciliani sono stati assegnati 556,3 milioni di euro. Rispetto al 2025 la cifra è cresciuta di 3,1 milioni. Si tratta del 15,9% in più rispetto alle risorse stanziate nel 2019, prima della pandemia Covid.

All’Università di Messina 149,5 milioni di euro

Nel dettaglio, all’Università di Palermo andranno 224 milioni di euro, a quella di Catania quasi 183 milioni e all’ateneo di Messina circa 149,5 milioni. A livello nazionale, il Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2026 ammonta a 9,415 miliardi di euro, con un incremento di 25,6 milioni rispetto al 2025 e del 26% rispetto al 2019. Tra le principali novità per il 2026, l’introduzione di una misura per il finanziamento di progetti strategici presentati dagli atenei.

Bernini: “Più sostegno a ricerca e qualità della didattica”

La ministra Bernini ha affermato: “Con il Fondo di finanziamento ordinario continuiamo ad aumentare le risorse per le università italiane e siciliane. Un impegno che si traduce in più capacità di programmazione per gli atenei, più sostegno alla ricerca, qualità della didattica e maggiori opportunità per studenti, ricercatori e docenti. Ma non basta investire di più, serve investire meglio. La nostra visione è chiara: rendere il sistema universitario italiano sempre più attrattivo e internazionale. Capace di valorizzare il merito. Offrire ai giovani maggiori opportunità e fare della conoscenza uno dei principali motori della crescita economica, sociale e civile del Paese”.

Un commento

  1. Salvatore Cannavò 8 Agosto 2026 13:00

    Elemosina! Un incremento del 16% rispetto a 8 anni fa è ridicolo, e certamente inferiore alla inflazione reale. L’aumento non basterà neppure a compensare l’incremento del costo dell’energia, nelle sue varie forme. Altro che investimenti in ricerca e formazione! Per quanto riguarda l’università di Messina, rispetto a quella di Palermo ottiene quasi 80 milioni di euro in meno, che equivalgono per Palermo ad una quota in più di oltre il 50% rispetto a Messina, così come Catania ottiene circa il 15% in più. Non mi sembra che ci sia motivo per gioire e per vantarsi.

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Il Rally Tirreno Messina entra nel vivo, stasera la partenza da Piazza Duomo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED