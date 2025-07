Messina. Ecco il progetto per bonificare la costa di Contesse

Mezzo milione di euro per la bonifica e la riqualificazione del tratto ex Samar

Un passo verso il recupero ambientale e la valorizzazione della costa sud. Il Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per gli interventi di riqualificazione e salvaguardia dell’area di Contesse, in località ex Samar. Un’operazione che vedrà lo stanziamento di mezzo milione di euro, finanziato da fondi extrabilancio.

Ambiente e la sicurezza

Con la determinazione dirigenziale numero 6335, a firma del dirigente Antonio Cardia, il Comune dà il via a un progetto mirato al recupero e alla bonifica di un tratto di litorale da tempo segnato dal degrado. L’intervento prevede una serie di azioni:

La demolizione di capannoni ed edifici pericolanti presenti nell’area.

presenti nell’area. Lo smaltimento di manufatti in cemento amianto in avanzato stato di degrado, un elemento cruciale per la sicurezza e la salute pubblica.

in avanzato stato di degrado, un elemento cruciale per la sicurezza e la salute pubblica. La rimozione di tutte le strutture metalliche e dei rifiuti abbandonati, inclusi rottami di autoveicoli e un carroponte.

L’obiettivo è trasformare un’area compromessa in uno spazio riqualificato, restituendola alla cittadinanza e all’ambiente marino.

Un percorso lungo e finanziato

Il progetto ha radici lontane, con le prime attività avviate già nell’agosto 2021 su impulso dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nell’ambito di un nuovo obiettivo tematico per la salvaguardia delle coste siciliane. Dopo un accordo di collaborazione con la Città Metropolitana di Messina (febbraio 2022) e la redazione dello studio di fattibilità da parte della pH3 Engineering S.r.l., il percorso ha portato al finanziamento per 501mila 431 euro.

Questi fondi provengono dal FSC 2021-2027 (Fondi Sviluppo e Coesione), nell’ambito dell’Area tematica “Ambiente e Risorse Naturali” e della Linea di Intervento dedicata ai “Rischi e Adattamento Climatico – Erosione Costiera e Recupero Ambientale”.

Passaggi burocratici e prossime tappe

La determinazione odierna segue un iter burocratico complesso, che ha visto la nomina e la successiva rimodulazione dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) – con l’incarico attualmente affidato all’ing. Marcella Carmela Buono – e la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato.

Di recente, una conferenza dei servizi semplificata, indetta a giugno 2025, ha raccolto i pareri favorevoli di enti chiave come la Capitaneria di Porto, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, la Città Metropolitana di Messina e Rfi, seppur con alcune richieste di integrazioni per la fase esecutiva. Il progetto, già inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027, ha superato anche la verifica del principio Dnsh (Do Not Significant Harm, Non arrecare un danno significativo), garantendo che gli interventi non provocheranno danni agli obiettivi ambientali.

Con l’approvazione del progetto di fattibilità, il Comune di Messina si prepara ora a rimodulare il progetto esecutivo sulla base delle richieste pervenute dai vari enti, per poi procedere con l’affidamento dei lavori che porteranno alla bonifica e alla riqualificazione di un importante tratto della costa messinese.

