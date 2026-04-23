Messina. Progetto Home: contributi affitto, scorre ancora la graduatoria

I proprietari interessati a mettere a disposizione i propri immobili possono ancora manifestare la propria disponibilità inviando una comunicazione via email

Si è conclusa ieri la due giorni dedicata al tema dell’abitare nell’ambito del progetto Home, con una serie di iniziative finalizzate a favorire l’incontro tra domanda e offerta abitativa e ad assicurare il regolare avanzamento delle procedure amministrative.

Il progetto, finanziato dal Poc Metro, attraverso l’erogazione di contributi economici a favore dei beneficiari. Nel corso del primo incontro, svoltosi martedì 21 aprile, hanno partecipato agenzie immobiliari e associazioni dei proprietari, che si sono confrontate con la Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di facilitare un efficace incontro tra i bisogni dei beneficiari e le soluzioni abitative disponibili sul territorio. I proprietari interessati a mettere a disposizione i propri immobili possono ancora manifestare la propria disponibilità inviando una comunicazione via email ai seguenti indirizzi: g.zangla@comune.messina.it – maria.denaro@comune.messina.it

È inoltre possibile compilare l’apposito formato allegato o concordare un appuntamento.

Nel corso della giornata conclusiva, l’Amministrazione coinvolta nel progetto ha illustrato agli interessati il secondo scorrimento, l’iter del soccorso istruttorio in corso e le attività propedeutiche alla definizione dei nuovi beneficiari. Il progetto prevede l’erogazione di un contributo economico a favore dei beneficiari fino al mese di dicembre 2026.

Articoli correlati