 Messina. Progetto Home: contributi affitto, scorre ancora la graduatoria

Messina. Progetto Home: contributi affitto, scorre ancora la graduatoria

Redazione

Messina. Progetto Home: contributi affitto, scorre ancora la graduatoria

giovedì 23 Aprile 2026 - 13:40

I proprietari interessati a mettere a disposizione i propri immobili possono ancora manifestare la propria disponibilità inviando una comunicazione via email

Si è conclusa ieri la due giorni dedicata al tema dell’abitare nell’ambito del progetto Home, con una serie di iniziative finalizzate a favorire l’incontro tra domanda e offerta abitativa e ad assicurare il regolare avanzamento delle procedure amministrative. 

Il progetto, finanziato dal Poc Metro, attraverso l’erogazione di contributi economici a favore dei beneficiari. Nel corso del primo incontro, svoltosi martedì 21 aprile, hanno partecipato agenzie immobiliari  e associazioni dei proprietari, che si sono confrontate con la Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di facilitare un efficace incontro tra i bisogni dei beneficiari e le soluzioni abitative disponibili sul territorio. I proprietari interessati a mettere a disposizione i propri immobili possono ancora manifestare la propria disponibilità inviando una comunicazione via email ai seguenti indirizzi: g.zangla@comune.messina.it – maria.denaro@comune.messina.it

È inoltre possibile compilare l’apposito formato allegato o concordare un appuntamento.

Nel corso della giornata conclusiva, l’Amministrazione coinvolta nel progetto ha illustrato agli interessati il secondo scorrimento, l’iter del soccorso istruttorio in corso e le attività propedeutiche alla definizione dei nuovi beneficiari. Il progetto prevede l’erogazione di un contributo economico a favore dei beneficiari fino al mese di dicembre 2026.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Elezioni a Messina: il Tar respinge la richiesta di sospensione
Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED