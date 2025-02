Il Messina tra le promesse di Aad Invest e il silenzio di Sciotto

O Sciotto riprende la società e la rivende o meglio rifondare, piuttosto che continuare ad assistere a una commedia infinita

MESSINA – I fatti di questi giorni non hanno rassicurato i tifosi in merito al destino dell’Acr Messina. “Aad Invest ha intenzione di continuare a portare avanti questo progetto”. Così il sindaco Federico Basile al termine dell’incontro col presidente Stefano Alaimo, rappresentante della società lussemburghese, nello studio del notaio Silverio Magno. “Se è una buona notizia o meno non dipende da me – ha precisato il primo cittadino -. La società ha spiegato il problema che ha avuto. Di sicuro avrebbe dovuto farlo diversamente. Ritengo che in settimana dovrebbero sbloccare le somme dell’investimento. L’unica alternativa è che Sciotto attivi la clausola risolutiva e si riprenda la squadra”. Ma nessun tifoso o quasi ci crede. Non ci sono tempi certi, né cifre messe nero su bianco. E, intanto, nessuno ha parlato a nome dell’ex presidente.

La penalizzazione e persino la retrocessione non rappresentano i maggiori problemi. Qui si è di fronte a un’impresa, Aad Invest, che deve pagare 130 mila euro per i contributi e 1 milione e 250.000 euro come prima rata dell’acquisto della società. Ha pagato? Allo stato attuale no. E, dall’altra parte, Pietro Sciotto, che detiene il 20% della società, non ha fino ad ora manifestato la disponibilità a utilizzare la clausola per riprendersi il Messina. E così iniziare nuove trattative per la vendita della squadra.

O Sciotto riprende il Messina e lo rivende o meglio rifondare

In sostanza, il “nuovo” non convince e il “vecchio” tace. Bene ha fatto il sindaco a cercare di snidare le parti in causa dal notaio. Da dimenticare, invece, l’improbabile e sbagliata raccolta fondi. A questo punto, o Sciotto riprende il Messina e lo rivende, e ovviamente sarebbe la soluzione auspicabile, oppure meglio chiudere. E fondare una nuova realtà sportiva. In ogni caso, non si può continuare ad assistere a una commedia che non fa ridere. E che allunga solo l’agonia. Servono parole di verità.

