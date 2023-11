Messina pronta al mondiale di pesca: il "surf casting" sbarca a Mortelle e... al Duomo - Tempostretto

Dal 5 gli atleti di 22 nazioni sbarcheranno in riva allo Stretto per un evento organizzato insieme a Catania. E in pieno centro ci sarà il village per grandi e bambini

MESSINA – Come già preannunciato in quinta commissione, dal 5 novembre Messina sarà protagonista con i mondiali di surf casting, la pesca sportiva che porterà in Sicilia, per la prima volta nella storia, atleti di 22 diverse nazioni, uomini e donne. Si partirà con la sfilata degli atleti verso il Duomo, domenica 5 novembre, dove ad accoglierli ci sarà il sindaco Federico Basile oltre agli organizzatori della Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee. L’evento coinvolgerà l’area tra Mortelle e Casa Bianca ma anche il Duomo, dove sarà allestito un village didattico aperto ai ragazzi delle scuole e a tutta la cittadinanza, dal 5 all’8 novembre. Il 10, invece, le finali.

Il sindaco: “Evento non solo sportivo”

“Questo è un evento non solo sportivo – ha spiegato il sindaco con orgoglio -. Ho chiesto quand’è stato l’ultimo campionato in Sicilia e mi hanno detto mai. Quello che presentiamo oggi non è solo sport. Messina e la provincia si ritagliando un ruolo importante, perché avere 21 nazioni, dall’Algeria alla Tunisia, non è roba da poco. Domenica le accoglierò io a Piazza Duomo, dove ci sarà anche il village e ci sarà questo momento dedicato alle scuole. Per me è un onore e sapere che Messina porterà qui un campionato mondiale simile, con atleti siciliani, è bellissimo. Abbiamo voglia di coinvolgere tutta la popolazione, non solo per l’agonismo della pesca sportiva ma per lo spazio che l’evento dà al territorio”.

Finocchiaro: “Orgogliosi”

Al suo fianco l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro: “Io sono orgoglioso di poter essere tramite dell’organizzazione di questi eventi e di poter supportare iniziative e attività simili. Abbiamo coinvolto tutte le scuole e l’Antonello che ci supporterà con l’attività linguistica, per parlare con gli atleti in inglese, francese e spagnolo e nei campi. Messina può accogliere e può organizzare eventi così. Siamo orgogliosi di essere parte di un’azione insieme alla provincia di Catania. Saranno impegnati chilometri di costa e 180 atleti. La parte che interessa il nostro comune è tra Mortelle e Casa Bianca”.

Sarti: “Il mondiale a Messina partito già sei anni fa”

Poi la parola al vice presidente della Fipsas, Stefano Sarti: “Questo mondiale è nato sei anni fa. La federazione da sei anni punta a questi territori e abbiamo grandi aspettative di marketing territoriale. La federazione propone e fa di tutto da questo punto di vista. Siamo partiti facendo le selezioni e lavorando su Catania e Messina, portando qui squadre, siamo poi arrivati al mondiale. Saranno 22 nazioni, un record. Vogliamo che sia un evento trasparente, così che gli atleti portino nelle loro nazioni ricordi unici di Messina, Catania e delle loro spiagge. Sia chiaro: non catturiamo il pesce. Viene pescato, misurato e immediatamente rilasciato. Il tutto ha impatto zero, questa è la filosofia della federazione, una delle più importanti del Coni. Siamo sicuri che questo sia un grande lavoro per l’Italia stessa, perché l’Italia ci mette la faccia. Domenica ci sarà la cerimonia di apertura in una delle piazze più belle del territorio. Invitiamo tutti a partecipare. Il Mondiale di surf casting non si teneva in Italia dal 2011”.

Presente anche la presidente del comitato organizzatore e consigliera federale, Mariateresa Costanzo: “Non avrei mai potuto fare questo senza le persone accanto a me e al Comune, al nostro fianco fin dall’inizio. Ora vogliamo riempire la piazza e riempire il village. Ci crediamo molto”.

Cosa prevede il village

L’iniziativa, collaterale alla manifestazione sportiva, promossa dalla Federazione Italiana di Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e condivisa dall’Amministrazione del sindaco Basile, prevede attività didattiche rivolte alle scuole primarie e secondarie di I grado, con il coinvolgimento degli studenti in laboratori tematici basati sulla conoscenza degli sport acquatici federali correttamente praticati, la cultura dell’acqua e i legami con il territorio dalla pianura, alla collina, la montagna e il mare. Sono previste attività di pesca magnetica, pesca di precisione, lancio tecnico e ancora giochi di ecologia quali “A caccia di rifiuti’” e “Riportami a casa”.

I laboratori all’interno del Village saranno avviati a partire dalle ore 10 di domenica 5 e si concluderanno mercoledì 8 novembre. Relativamente alle scuole, previa prenotazione, gli studenti possono accedere al percorso didattico soltanto in orario antimeridiano, dalle 9 alle 11.45, secondo l’articolazione di sei classi al giorno per un percorso di un’ora; con ingresso di due classi ogni ora. Nel pomeriggio la fruizione del Village è libera con iscrizione gratuita, aperto dalle 14.30 alle 17, per un percorso sempre della durata di un’ora.