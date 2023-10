Mondiali di pesca a Messina, dal village al Duomo alla sfilata di oltre 300 atleti - Tempostretto

Finocchiaro parla di oltre 1.500 persone in città e sottolinea come "la città venga scelta per ciò che può offrire". Si pescherà tra Casa Bianca e Mortelle

MESSINA – Oltre 300 atleti di 22 nazioni diverse, con i relativi allenatori, staff e famiglia, si preparano a sbarcare a Messina per i mondiali di pesca “Surf Casting” maschile e femminile. Si tratta di un evento internazionale di alto livello per una disciplina sportiva conosciuta in tutto il mondo. E la manifestazione sarà sulle coste siciliane per la prima volta nella sua storia. Un doppio successo per Messina, che garantirà gli spazi e le spiagge tra Casa Bianca e Mortelle per le gare, che si terranno anche a Barcellona Pozzo di Gotto e nel catanese, dal 6 al 10 novembre. L’avvio dell’evento sarà invece domenica 5 novembre, con la sfilata degli atleti dalla stazione al Duomo e l’apertura di un village didattico che si rivolgerà alle scuole e alla cittadinanza fino all’8.

Finocchiaro: “Oltre 1.500 persone in città”

Entusiasta l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, che ha parlato del mondiale di pesca durante la quinta commissione di Raimondo Mortelliti: “Da almeno dieci anni mancava un evento mondiale del genere a Messina. Questo mondiale è di pesca dalla riva e interesserà oltre 300 atleti di 22 nazioni, a cui si aggiungono staff e allenatori. Parliamo di circa 1.500 persone che arriveranno in città e sarà un evento di grande livello sia per il turismo sia per lo sport. Essendo così tanti gli atleti mi hanno spiegato che servivano diverse macro aree. Si partirà da Barcellona e si arriverà a Catania. A Messina la zona interessata sarà da Casa Bianca a Mortelle”.

Il village al Duomo

E poi, l’importanza dell’accoglienza, con il village in pieno centro: “Al Duomo sarà allestito per quattro giorni un village con piccole piscine per educare bambini e ragazzi alla pesca e allo sport. Ci sarà anche un palco su cui sfileranno gli atleti, partendo dalla stazione e passando dalla via Primo Settembre, per poi raggiungere il Duomo. Un evento simile ci inorgoglisce perché Messina è stata scelta per la sua bellezza e per i servizi che può dare. La città si sta qualificando come città accogliente e capace. Vogliamo lavorare tutti insieme per esaltare Messina”.

Costanzo: “Onorati di ospitare l’evento”

Al suo fianco, l’esperto del sindaco Francesco Giorgio: “La pesca sportiva è molto diffusa e praticata nel mondo, non è solo un hobby, ma una disciplina è importante. Lavoriamo perché Messina ospiti sempre più eventi simili”. E con loro anche la consigliera federale della Fipsas (la Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee), Maria Teresa Costanzo: “Sono onorata di essere qui oggi. La più grande vittoria per me è stata portare questo campionato a Messina. Con tante iscrizioni e oltre 300 atleti sarà anche un record del mondo. E la ciliegina sarà il village al Duomo, con attività didattiche per i ragazzi. Ci tenevo a portare qui questo evento e ora abbiamo bisogno dei cittadini per rendere vivo il village, grazie alle scuole e a tutti i visitatori. Il village sarà aperto da domenica mattina, 5 novembre. La specialità si chiama surf casting, sono due campionati: maschile e femminile”.