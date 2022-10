Messina. Pulizia caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche: divieti di sosta in diverse strade dal 24 al 28 - Tempostretto

Lavori efficientamento energetico del Palacultura: le limitazioni viarie

MESSINA – Pulizia programmata caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche: da lunedì 24 a venerdì 28 divieti di sosta in tratti di strade cittadine

Proseguono da lunedì 24 sino a venerdì 28, nella fascia oraria 8-18, gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM in alcuni tratti di strada del territorio comunale. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, sarà vietata la sosta:

lunedì 24, nelle vie Chinigò e Andrea di Anfuso; martedì 25, nelle vie Mariano D’Ayala, Scipione Errico, Ferraro, Di Giovanni e Allegra; mercoledì 26, nelle strade 30A, 30B e 174A; giovedì 27, nelle vie Anassagora e Aristotele; venerdì 28, nelle vie Platone ed Evemero da Messina.

Lavori efficientamento energetico del Palacultura: le limitazioni viarie

Per consentire l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico del Palacultura, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, da lunedì 24 ottobre sino all’8 novembre, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato est (lato mare) di via Santa Chiara nel tratto antistante il Palacultura e saranno trasferiti gli stalli, per la sosta di veicoli a servizio di persone disabili, attualmente presenti sul lato est (lato mare) di via Santa Chiara, sul lato ovest (lato monte) di via Santa Chiara.

Lavori di manutenzione di un tratto di condotta fognaria in via Consolare Pompea

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di manutenzione di un tratto di condotta fognaria insistente tra i numeri civici 3 e 27 di via Consolare Pompea, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto lunedì 24, dalle ore 8 alle 17, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato monte di via Consolare Pompea per un tratto di 130 metri.

Istituiti spazi di sosta in via Casalaina

Istituiti spazi di sosta riservati a ciclomotori e motocicli sul lato est (lato mare) di via Casalaina, nel tratto compreso tra via Aspa e l’area pedonale di via Laudamo.

Trasferimento stallo di sosta sul viale della Libertà

Per evitare la sosta veicolare all’interno del marciapiede, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto il trasferimento dello stallo per la sosta di veicoli a servizio di persone disabili, attualmente presente nel marciapiede lato ovest della carreggiata ovest di viale della Libertà, nel tratto compreso tra le vie Gazometro ed Istria, sul lato nord di via Gazometro a monte dell’intersezione con viale della Libertà.

Ordinanza viabile sul lato est di via Dama Bianca

Nelle more dell’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di tutto il perimetro del “Muro Carlo V”, sarà istituito il divieto di fermata sul lato est di via Dama Bianca, nel tratto compreso tra le vie Peculio Frumentario e Malvizzi, e sarà interdetto, con idonee barriere, il transito pedonale nel marciapiede lato est di via Dama Bianca, nel tratto compreso tra le vie Peculio Frumentario e Malvizzi, deviando i pedoni sul marciapiede del lato opposto.

Realizzazione attraversamento pedonale in via Maregrosso.

Per agevolare il percorso pedonale, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto la realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale di attraversamento pedonale in via Maregrosso, nel tratto compreso tra le vie Avellino e Roosevelt.