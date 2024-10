“Messina punta alla Bandiera Blu 2025”

Il sindaco Basile all'incontro organizzato dalla Fee

“Ho partecipato all’incontro tecnico organizzato dalla Fee (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l’educazione ambientale), confermando la nostra volontà di lavorare in sinergia con gli standard stabiliti dal programma Bandiera Blu, con l’obiettivo di conquistare nel 2025 il prestigioso riconoscimento che premia le migliori località balneari d’Italia”. Lo dice il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Questo incontro annuale ha rappresentato un’importante occasione per la presentazione del Questionario Bandiera Blu 2025 e degli aggiornamenti della Procedura Operativa per l’Assegnazione, oltre a fornire un approfondimento sulle azioni che le amministrazioni locali dovranno intraprendere per continuare a garantire la qualità ambientale delle loro località balneari”.