Messina. "Quando tornerà davvero l'acqua?". Basile: "La distribuzione sta riprendendo" - Tempostretto

Le segnalazioni dei cittadini, tanti i disagi, e la risposta del sindaco: "Siamo in fase di ripartenza e abbiamo dato priorità ai fragili"

BMESSINA – Salice, Torre Faro, via Palermo, via Noviziato Casazza, Sant’Agata, via Mafalda, Annunziata, Camaro, Giostra, zona Cristo Re, via Tommaso Cannizzaro senz’acqua. Sono solo degli esempi delle segnalazioni da noi ricevute in queste ore. 48 ore di disagi (“53 ore nella zona via Palermo alta – Ritiro”, scrive una lettrice) e c’è chi segnala problemi dalla tarda mattinata di giovedì per cause da verificare. Da parte sua, il sindaco di Messina Federico Basile cerca di rassicurare: “La distribuzione idrica sta riprendendo. Non abbiamo avuto ritardi ma abbiamo detto, come Comune e come Amam, che i disagi avrebbero potuto essere anche di 48 ore. I lavori all’acquedotto Fiumefreddo sono preziosi per il futuro della città. E i sacrifici, da parte di tutti noi, sono da mettere in conto”.

Spiega il sindaco: “Le segnalazioni al Coc sono registrate, protocollate e inviate alla prefettura. Abbiamo dato priorità a ospedali, alle strutture socio-sanitarie e alle persone con fragilità. Quando le autobotti fanno il giro, poi si devono riempire di nuovo. E qualche volta è capitato che ci fossero disguidi con qualche locale, magari chiamavano e poi arrivava l’acqua e non serviva più, ma lo sforzo d’aiutare tutti c’è stato. E sempre ci sarà”.

