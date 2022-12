Messina. Raccolta differenziata: da gennaio carta, cartone e vetro tutte le settimane - Tempostretto

Finora la raccolta avviene a settimane alterne, presto il servizio migliorerà

Raccolta di carta, cartone e vetro non più a settimane alterne ma settimanalmente per i tre materiali ed in tutte le aree cittadine. Il nuovo servizio partirà da gennaio, con l’obiettivo di agevolare i cittadini nel conferire i materiali con più frequenza e, nello stesso tempo, migliorare la qualità della frazione dei rifiuti, oltre che incrementare le buone pratiche.

Mercoledì 28 dicembre, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca, cui prenderanno parte il sindaco Federico Basile, l’assessore Francesco Caminiti e la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, saranno illustrate le linee guida relative al potenziamento e al miglioramento della raccolta differenziata porta a porta in città, oltre ai nuovi calendari predisposti per il conferimento.