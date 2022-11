Messina. Raffiche di vento in città, albero crolla sul viale Giostra FOTO - Tempostretto

I rami sono finiti su un'auto in sosta

MESSINA – Danni a causa del vento si segnalano in città. Un albero dell’aiuola spartitraffico sul viale Giostra è stato sradicato dalle forti raffiche. I rami sono finiti su un’auto in sosta. Anche nella piazza di Gravitelli – ci segnala un nostro lettore – il vento ha spezzato un albero. Questa mattina in via Santa Cecilia si è invece registrato il distacco di calcinacci dal cornicione di un palazzo. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

L’albero crollato sul viale Giostra

L’albero spezzato dal vento nella piazzetta di Gravitelli inferiore