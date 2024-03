Messina. Rampa della Colomba, accesso liberato dalle auto

Ora il passaggio è più agevole

“L’accesso alla Rampa della Colomba in Piazza Basicò, libera dalle auto. Un altro tassello per l’accoglienza turistica in città. E che ci voleva?”.

L’annuncio dell’assessore al turismo, Enzo Caruso. La rampa collega via Sant’Agostino (e dunque tutto il percorso turistico in salita a partire da piazza Antonello) al Santuario della Madonna di Montalto.

Un piccolo intervento ma utile perché l’accesso alla scalinata non era agevolato dalle auto parcheggiate davanti. In futuro, magari, auspicabile l’ampliamento del marciapiede al posto delle strisce zebrate.