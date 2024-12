Messina Servizi, il 2024 si chiude con il 58% di differenziata. Le sfide per il nuovo anno VIDEO

"Nel 2025 più operatori dedicati allo spazzamento e più controlli e telecamere per chi abbandona ancora i rifiuti sulle strade"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nel 2024 Messina ha conquistato due punti e mezzo in più rispetto al 2023. La raccolta differenziata ha raggiunto quota 58%, con un picco del 60% nel mese di novembre. Sono dati ancora in elaborazione da parte degli uffici di Messina Servizi ma la presidente Mariagrazia Interdonato ne ha dato un’anticipazione nel corso della conferenza stampa di fine anno.

Ma per fare uno scatto in più bisogna continuare con la lotta agli “zozzoni” tramite controlli e telecamere. “Ne verranno installate altre 50 su tutto il territorio comunale”, dichiara la presidente. E fra i buoni propositi per il nuovo anno c’è anche l’incremento degli operatori addetti allo spazzamento delle strade.