Messina. Rifiuti: blitz, bonifica e sanzioni per i trasgressori

Avviati controlli straordinari: la presidente Interdonato in prima linea con la Polizia municipale

MESSINA – Operazione di controllo straordinaria sulla gestione dei rifiuti urbani, con particolare attenzione all’area Centro. Mariagrazia Interdonato, presidente di Messinaservizi Bene Comune, ha coordinato le verifiche, affiancata dalla squadra della Polizia municipale guidata da Cosimo Peditto. Le ispezioni si sono concentrate in diverse zone critiche, tra cui Bisconte, Camaro San Paolo, via Siracusa, via La Farina e via Industriale.

Controlli e Verifiche

Durante la serata, il team ha monitorato il corretto conferimento dei rifiuti indifferenziati. “Siamo consapevoli che questa mattina alcuni cittadini potrebbero indignarsi vedendo cumuli di rifiuti davanti a determinati condomini,” ha dichiarato la Presidente Interdonato. “Purtroppo, questo è il risultato del mancato rispetto delle regole.”

Responsabilità e conseguenze

L’accumulo di rifiuti non è solo una questione estetica, ma rappresenta un problema igienico e un mancato rispetto delle normative ambientali. La presidente ha lanciato un chiaro messaggio ai cittadini: “Adesso, spetta ai condomini provvedere alla bonifica entro 24 ore. In caso contrario, si procederà con la denuncia, come previsto dal Codice dell’Ambiente.”

“La collaborazione è fondamentale”

Per evitare sanzioni e garantire una città più pulita, è essenziale la collaborazione di tutti i cittadini. “Perché rischiare una sanzione così elevata? Rispettiamo le regole e manteniamo la nostra città decorosa,” ha concluso Interdonato. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per mantenere Messina pulita e accogliente, un obiettivo che richiede l’impegno di ognuno. La campagna di controlli proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare la cittadinanza sul corretto smaltimento dei rifiuti, contribuendo così al benessere collettivo e alla tutela dell’ambiente.