Acr Messina. Basile: “Aad Invest ora vuole vendere” Le foto della protesta

Il sindaco conferma l'interesse di due società esterne, caldeggia la procura di vendita e incontra i capi club prima della protesta dei tifosi: in 400 davanti al Municipio

MESSINA – In un faccia a faccia organizzato poco prima delle 18:30, orario in chi erano stati convocati i tifosi in piazza, il sindaco di Messina Federico Basile con al fianco l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro ha incontrato i capi club e il direttore sportivo dell’Acr Messina Domenico Roma.

A fine del faccia a faccia Basile ha affermato che Aad Invest ha annunciato la volontà di vendere, si attende la procura di Cissè che autorizzi Alaimo, presidente del Messina, a portare avanti le trattative con i gruppi interessati, alla finestra ci sono il gruppo americano di Borgosano e il gruppo milanese che si aggiornano col sindaco.

Vicini alla svolta?

“Nell’ultimo mese c’è un ulteriore disponibilità di sottoscrivere questa procura al presidente in pectore Alaimo per cedere, sembrerebbe che forse domani arriva questa procura. Se dovesse arrivare la novità è che Alaimo potrebbe cedere a chi si è avvicinato alla società. Io mi sono limitato a raccogliere le disponibilità di acquisizione di queste società che si sono affacciate ad Acr Messina ma poi di concreto rispetto alle intenzioni non si è prodotto nulla. Se domani dovesse esserci questa procura sottoscritta in favore della vendita probabilmente si aprirebbero altri scenari. C’è una nebulosa confusione che mi auguro si dirima per il bene del calcio in città. Entrambe le società esterne che hanno voglia di venire a Messina sono ancora interessate, dice il sindaco di Messina.

Il tema vero oggi non è quello economico – spiega il primo cittadino rispetto ai tempi tecnici e alle penali – ma l’effettivo passaggio di proprietà rispetto a una situazione che si è ingarbugliata non si capisce bene perché”.

L’incontro a porte chiuse

Subito dopo le prime dichiarazioni, Basile e Finocchiaro hanno incontrato a porte chiuse i capi club e il mister Banchieri, che al termine ha detto ai tifosi: “Abbiamo chiesto al sindaco di liberare il club da una società inadempiente, domani, che si protrae da due mesi aspettiamo la procura intorno alle 14:30. Noi non molleremo un centimetro”.

Tifosi in protesta: in 400 dietro i cancelli di Palazzo Zanca

Intanto fuori da Palazzo Zanca i tifosi hanno protestato, inveendo contro l’ex presidente Sciotto sempre più visto come responsabile della situazione in cui il Messina si trova. Intonati cori anche contro Basile. Sulle scale del Municipio ci sono circa 400 persone. Presenti gli striscioni di tutti i club: Gioventù giallorossa, Uragano Cep, Fedelissimi, Testi fracidi, Semu pacci, Nocs. Visti in piazza anche mister Simone Banchieri, i capitani dello spogliatoio Davide Petrucci e Marco Crimi e il calciatore Carmine De Sena.