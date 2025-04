La Via Crucis alla stazione con chi vive in strada e la Croce di Biagio Conte

L'appuntamento annuale a Messina con chi riceve accoglienza dai Frati Minori lunedì 14 aprile. Ci saranno monsignor Accolla e don Pino Vitrano

MESSINA – Anche quest’anno la Via Crucis alla stazione con chi vive in strada. “Ogni venerdì di Quaresima si è svolto il pio esercizio della Via Crucis. Diverse le realtà ecclesiali cittadine che hanno pregato con chi ogni giorno riceve in stazione non solo un pasto ma l’attenzione, l’affetto e l’ascolto dei Frati Minori che si occupano della Cappella al primo binario. Lunedì 14 aprile, alle 20, si concluderà questo itinerario quaresimale con la Via Crucis che vedrà la presenza dell’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla, e don Pino Vitrano, successore di fratel Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità. Sarà portata in processione la Croce che il missionario palermitano condusse in pellegrinaggio per l’Europa come segno di pace e di speranza”, spiega Fra Giuseppe, cappellano alla stazione.

La Via Crucis percorrerà la zona limitrofa alla stazione e Piazza della Repubblica, soffermandosi in alcuni “posti significativi di carità” come l’Help Center di Santa Maria della Strada e il Centro Buon Pastore di Terra di Gesù. Si farà una sosta anche presso la fontana di fronte alla stazione, dove “ogni giorno sostano fratelli senza dimora e dove qualcuno di loro è tornato alla casa del Padre. I testi della via Crucis sono stati preparati dalla Gioventù francescana di Messina (Gifra). Siete tutti invitati a partecipare a questo momento con i fratelli più poveri meditando e percorrendo la passione e morte di Gesù”, conclude fra Giuseppe.

Articoli correlati