Messina. Al via la rimozione di relitti e carcasse di barche dagli arenili

Stimata una spesa complessiva di 143mila euro

MESSINA – Le spiagge di Messina si preparano a un’importante operazione di bonifica. Con la Delibera di Giunta Comunale numero 489 del 3 luglio 2025, l’Amministrazione Basile ha dato il via libera all’attivazione del servizio di rimozione e smaltimento dei relitti e delle carcasse delle barche abbandonate sugli arenili, in particolare quelli esterni alle aree in concessione. L’intervento, che rientra nel più ampio Progetto Pilota “Aspettando la Bandiera Blu”, mira a contrastare il degrado ambientale e a migliorare la fruibilità dei tratti balneabili del litorale.

La decisione, proposta dall’assessore Francesco Caminiti, prosegue un’iniziativa avviata già nel 2021 e portata avanti negli anni successivi (2023, 2024) con delibere specifiche (D.G.M. n. 352/2021, n. 297/2023). L’obiettivo è liberare le spiagge dai molti relitti e rifiuti che deturpano il paesaggio e rappresentano un pericolo, specialmente a Capo Peloro e Santa Margherita.

L’operazione sarà affidata a Messina Servizi, in continuità con il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani. L’attività rientra nei “servizi connessi” del contratto, specificamente nella categoria delle “bonifiche di siti contaminati da deposito di rifiuti solidi”, che include la rimozione, il trasporto e lo smaltimento differenziato dei materiali.

Per la rimozione dei relitti e delle carcasse di barche censite dalla Polizia Municipale, è stata stimata una spesa complessiva di 143mila euro, comprensiva di Iva e spese generali del 10%. Questa somma trova copertura nel Bilancio comunale per l’esercizio 2025. Oltre a ciò, la Giunta ha ricordato una precedente delibera (D.G.C. numero 345 del 15 maggio 2025) che ha già stanziato 30mila euro per la rimozione di rifiuti generici, corpi morti e attrezzi deteriorati presenti sugli arenili e nei fondali, su richiesta della Capitaneria di Porto.

“Si parte con il piano straordinario di rimozione relitti a carcasse di barche presenti sul litorale – dice l’assessore Francesco Caminiti -. A seguito dei rilievi effettuati dalla Polizia Municipale, che ha censito 80 carcasse di barche di varie dimensioni e tipologia dislocate sull’intero litorale, con la delibera di Giunta Municipale di oggi diamo avvio all’attuazione del piano a cura del Dipartimento Ambiente. Manteniamo pulite le nostre spiagge”.