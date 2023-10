Messina. Rinviato il concerto di Toquinho e Camilla Faustino al Palacultura - Tempostretto

Motivi di salute hanno costretto l'artista a rinviare l'intero tour italiano. La data del recupero sarà annunciata a breve

MESSINA – Rinviato il concerto di Toquinho e Camilla Faustino in programma domenica 8 ottobre al Palacultura di Messina. La ha reso noto “con profondo dispiacere ” l’Accademia Filarmonica di Messina. “Abbiamo ricevuto comunicazione da parte del management dell’artista – spiegano gli organizzatori – che Toquinho è stato costretto, per motivi di salute, a rinviare tutte le date del tour autunnale in Italia, compresa quindi la data di Messina. I biglietti acquistati per il concerto del grande artista brasiliano (già sold out) rimangono validi anche per la nuova data che speriamo di poter comunicare nei prossimi giorni”.

Chi ha acquistato i biglietti potrà attendere quindi di conoscere la nuova data del concerto prima di richiedere l’eventuale rimborso nei punti vendita dove i tagliandi sono stati acquistati. Se l’acquisto è stato fatto online, invece, il rimborso potrà essere richiesto per mail all’indirizzo boxofficesicilia@gmail.com.