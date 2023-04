Messina. Ripristinata la fermata dei bus turistici a piazza Cairoli - Tempostretto

Novità anche per la sosta di bus e trenini turistici in prossimità di Largo Minutoli

MESSINA – Il ripristino della fermata dei bus turistici a piazza Cairoli è stato uno dei temi trattati nel corso di un tavolo tecnico tenutosi a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vice Salvatore Mondello, degli assessori alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro e al Turismo Enzo Caruso. All’incontro hanno preso parte il dirigente e i responsabili dei servizi comunali interessati e i rappresentanti del settore trasporti turistici, rispettivamente Puleo, Pellegrino, Vita e Corsaro.

L’amministrazione comunale, nell’accogliere le istanze degli operatori del comparto nell’ottica di ottimizzare i flussi di turisti in arrivo a Messina, ha disposto il ripristino della fermata di piazza Cairoli per consentire la sosta ai bus turistici in uno dei punti nevralgici della città. Relativamente poi ai crocieristi che sbarcano in città è stata affrontata anche la possibilità di garantire la sosta in prossimità della nuova area di accoglienza di Largo Minutoli, per agevolare i passeggeri appena sbarcati, di fruire dei bus turistici o dei trenini per visitare i luoghi simbolici della città non facilmente raggiungibili a piedi. A tal fine è stato concordato di predisporre un percorso cittadino per i mezzi turistici, da sottoporre successivamente alle autorizzazioni dell’ente competente.