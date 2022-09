Messina. Robertinho De Paula in concerto al Retronouveau - Tempostretto

Il figlio d'arte del leggendario Irio De Paula giovedì a Messina

MESSINA – Robertinho De Paula, figlio d’arte del leggendario Irio De Paula, è uno dei migliori virtuosi della chitarra classica ed elettrica sulla scena samba-bossa jazz mondiale. Nato nel quartiere di Bangu, nella zona ovest di Rio de Janeiro e cresciuto in Italia, si è esibito nei migliori Festival Europei e Brasiliani. Nel 2004 pubblica, insieme al padre Irio, il primo di una lunga serie di album da solista, intitolato “Bate Papo”, subito considerato come uno dei migliori dischi jazz del 2004 in Italia. La sua carriera vanta collaborazioni con artisti del calibro di Larry Coryell, Martin Taylor, Paul Wertico, Fabrizio Bosso, Seu Jorge, Dave King e molti altri. Il chitarrista brasiliano si esibirà a Messina giovedì 29 settembre alle ore 21:00 sul palco del Retronouveau, sito in Via Croce Rossa, 33. Apertura porte ore 19:30.