Messina, rompe il naso alla ex fuori dalla palestra - Tempostretto

E' successo a Messina: la vittima ha trovato il coraggio di denunciare grazie al Centro antiviolenza "Al tuo fianco"

MESSINA – Va in carcere un trentatreenne messinese che ha aggredito la ex fidanzata fuori dalla palestra che entrambi frequentano, in un quartiere residenziale della zona centro nord cittadina. L’episodio risale al 15 maggio scorso e l’arresto è arrivato due giorni fa, su provvedimento del giudice Fabio Pagana e dopo gli accertamenti della Polizia, che ha raccolto la denuncia della ragazza.

Quel pomeriggio entrambi si sono ritrovati in palestra. Tra loro è finita qualche mese fa, dopo due anni di relazione. Forse, tra un esercizio e un altro qualche parola di troppo è volata. E all’uscita lei, di 31 anni, si è trovata lui ad aspettarla, appoggiata all’auto. “Come ti sei permessa di parlarmi in quel modo davanti a tutti?”, l’avrebbe apostrofata lui. Poi una fortissima testata al naso. Mentre lei sanguinava dolorante, lui si è allontanato incurante delle conseguenze. Non era il primo episodio preoccupante, di quel genere, e anche per questo motivo lei aveva deciso di chiudere.

Alla malcapitata non è rimasto altro che chiamare il 118 e le Volanti. L’ambulanza l’ha portata all’ospedale Papardo dove è stata medicata. Tornata a casa si è rivolta al Centro antiviolenza “Al tuo fianco” e insieme agli operatori dell’associazione ha sporto denuncia, assistita dall’avvocata Cettina La Torre, che ne è anche la presidente.