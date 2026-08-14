Messina. Ruba borsa da un’auto agli imbarchi, arrestato 39enne

L'uomo è stato bloccato dalle Volanti dopo la fuga verso viale Giostra

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un trentanovenne messinese, colto nella flagranza del reato di furto, commesso di notte con destrezza a bordo di un’auto, nei pressi degli imbarchi della Rada San Francesco.

La vittima, vistasi derubare della borsa da un uomo poi fuggito a piedi verso viale Giostra, ha immediatamente contattato il 112, fornendo una dettagliata descrizione dell’autore che è stato poco dopo rintracciato e bloccato dai poliziotti delle Volanti.

Gli agenti, a seguito di perquisizione, hanno quindi trovato 45 euro in contanti e gli effetti personali dell’automobilista. La borsa, con i documenti e le carte di credito, è stata invece recuperata in seguito, riconsegnando tutto alla vittima.

L’arresto per furto pluriaggravato è stato convalidato dal giudice.