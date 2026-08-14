Patti. La Guardia Costiera sbaracca la spiaggia “privata” dei furbetti

L'intervento è scattato dopo le segnalazioni dei cittadini

Niente “prima fila” per il Ferragosto pattese. Proprio nelle ore calde che precedono la festività più attesa dell’estate, la Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Patti, coordinata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, ha sferrato un colpo ai colonizzatori notturni del litorale. Un blitz all’alba che ha portato al sequestro di oltre 65 ombrelloni, lettini e sdraio posizionati abusivamente come segnaposto.

L’operazione straordinaria di pulizia ha liberato i tratti di spiaggia più gettonati di Marina di Patti e Mongiove, pronti ad accogliere migliaia di bagnanti per il weekend del 15 agosto.

L’intervento è scattato dopo le segnalazioni dei cittadini. Molti turisti e residenti, infatti, lamentavano l’impossibilità di trovare spiaggia libera vicino al bagnasciuga già di prima mattina, a causa di una vera e propria distesa di ombrelloni-fantasma lasciati a presidiare la riva dalla sera precedente. I militari sono intervenuti applicando rigorosamente l’Ordinanza Sindacale numero 38 del 17 giugno 2026 del Comune di Patti.

Il regolamento vieta espressamente l’occupazione permanente del demanio marittimo e l’abbandono di attrezzature oltre gli orari consentiti. Le attrezzature sono state tutte rimosse – con la collaborazione del Comune di Patti e i Ranger International delegazione di Patti – e poste sotto sequestro.