Messina. Ruba guanti e cappello in un negozio del centro, arrestata dai Cc

In borsa aveva anche cosmetici per circa 400 euro di valore. La 43enne è ai domiciliari

Messina – Ha 43 anni la donna sorpresa a rubare in un negozio cittadino ed arrestata per furto aggravato dai Carabinieri. Ad intervenire sono stati i militari del Nucleo Radiomobile, ai comandi del maggiore Arcangelo Maiello, dopo l’allarme al 112 dei vigilantes del negozio.

La donna è stata notata a prelevare guanti, cappello e cosmetici in un grande negozio di centro città, per poi uscire ed allontanarsi senza pagare. Quando gli uomini dell’Arma l’hanno raggiunta e fermata, poco lontano dall’esercizio commerciale, aveva in borsa la merce per 400 euro circa di valore.

Tutto è stato restituito al titolare del negozio mentre la donna, che aveva qualche piccolo precedente alle spalle, su disposizione del giudice è agli arresti domiciliari.