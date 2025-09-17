 Messina. Ruba in un negozio del centro ma viene arrestato da un carabiniere libero dal servizio

Redazione

mercoledì 17 Settembre 2025 - 11:15

Fuga bloccata dall'intervento di un militare della stazione di Gazzi

Aveva tentato di rubare alcuni capi d’abbigliamento da un noto negozio del centro, ma la fuga è durata poco. Un carabiniere libero dal servizio lo ha notato mentre scappava inseguito da un vigilante e lo ha bloccato con alcuni capi di vestiario asportati poco prima dall’esercizio commerciale.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, un 26enne cittadino tunisino con precedenti penali, nei giorni scorsi era stato notato dagli addetti alle vendite mentre si impossessava di merce del valore di alcune centinaia di euro. Nonostante il loro tentativo di fermarlo, il giovane era riuscito a guadagnare l’uscita e a scappare, ma la scena è stata notata da un militare della Stazione di Messina Gazzi, che ha immediatamente capito quanto stava accadendo, si è messo all’inseguimento e lo ha fermato poco dopo, in attesa dell’arrivo dei colleghi.

Dopo aver restituito i capi d’abbigliamento al punto vendita, con l’accusa di “furto aggravato”, i carabinieri hanno arrestato il 26enne, che ora si trova al carcere di Messina Gazzi, in attesa di decisione del giudice.

